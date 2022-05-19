Появилась информация еще о трех погибших в Украине военнослужащих из Вологодской области

19.05.2022 [Общество]

Во время военной спецоперации погиб уроженец Устюженского района Илья Иванов, а также два вологжанина: Егор Шухов и Артем Пракшин.

О гибели 27-летнего Артема Пракшина и 23-летнего Егора Шухова сообщил мэр города Вологды Сергей Воропанов. 

О смерти десантника из Устюжны Ильи Иванова, которая произошла почти месяц назад, сообщил на своей официальной странице в Вконтакте глава района Игорь Петров.

«Сегодня в Устюженский военкомат пришло официальное извещение Министерства обороны РФ № 516 от 19 мая 2022 года о смерти нашего солдата. Наш земляк Илья Владимирович Иванов принимая участие в спецоперации на Украине, выполняя служебный долг, погиб», — написал глава района в соцсетях.

Всего с начала спецоперации в Украине официально сообщалось о 25 погибших военнослужащих из Вологодской области.

Тэги: погибшие в Украине

ТОП НЕДЕЛИ

Жительница Вологды обнаружила у себя в ванной метровую змею
Социологи составили портрет сторонников и противников военной операции
Схему нового пешеходного перехода у Драмтеатра опубликовал мэр Вологды
В Вологде полицейские установили личность женщины, которую нашли убитой в Говоровском проезде
В Череповце обнаружили тело упавшей с моста девочки
В Вологде возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой нашли у дома в Говоровском проезде
В Вологде пластического хирурга осудят за то, что его пациентка умерла после вакуумной липосакции
Жителей Грязовецкого интерната для престарелых и инвалидов заели клопы
В Вологде возбудили уголовное дело после того как выяснили из-за чего погибла рыба в Баранково
В Череповце нашли потерявшегося девятилетнего мальчика, он ночевал под мостом

Похожие новости

В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель Сокольского района

Об этом сообщил глава Сокольского района Юрий Васин

2323
0

В ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб житель Устюженского района Андрей Бабуев

Об этом сообщил глава района Игорь Петров на своей странице в соцсети

2883
0

В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель Вытегорского района

Глава Вытегорского района Александр Зимин сообщил о погибшем в ходе спецоперации на территории Украины Александре Шарапове

2937
0

В ходе проведения спецоперации в Украине погиб еще один житель Череповца

Об этом сообщил мэр Череповца Вадим Германов

3475
0

В Украине погиб житель Верховажского района

Эта 16-е подтверждение гибели наших ребят в Украине

2187
0

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погибли два жителя Череповца

Об этом сообщил мэр Череповца Владимир Германов

3785
0

В ходе спецоперации в Украине погиб житель Никольского района

О смерти Дениса Сорокина сообщил глава района. Молодой человек был командиром мотострелковой роты 

3013
0

В ходе спецоперации в Украине погиб уроженец Бабаевского района Дмитрий Шабанов

Об этом сообщил глава района

2742
0

Мать солдата из Бабаево, погибшего в ходе военной спецоперации: «Мы все равно гордимся и за нашу Россию, и за нашего президента»

На церемонии награждении Владимира Зозулина звездой Героя России посмертно его мать произнесла речь, в которой высказалась за поддержку президента и спецоперации

5337
0

В ходе спецоперации в Украине погиб житель Тотьмы Даниил Меньшиков

Это уже 12-й житель региона, который погиб во время спецоперации в Украине

3317
0

Глава Бабаевского района сообщил еще об одном погибшем в Украине

В ходе специальной операции ВС РФ в Украине 19 марта погиб командир разведывательной роты Владимир Зозулин

2556
0

В ходе спецоперации в Украине погиб еще один военнослужащий из Вологодской области

Об этом сообщил глава Верховажского района Александр Дубов

3863
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Около 27 тысяч голосов жители Вологды отдали за объекты благоустройства на 2023 год
Появилась информация еще о трех погибших в Украине военнослужащих из Вологодской области
Следователи и органы прокуратуры проверяют дом-интернат для инвалидов и престарелых в Грязовце
В Вологде услышали родителей и изменили меню в детских садах
Юрия Шевчука обвинили в дискредитации армии после его слов на концерте в Уфе
В Великоустюгском районе нашли тело 12-летнего мальчика, который в начале мая пропал на рыбалке
В Вологде на улице Доронинской после подтопления испортился новый асфальт
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1080
0
19.05.2022 [БлогоVO]

Наш первый #ЭкоДень

198
0
19.05.2022 [Обзор Прессы]

Из пылищи — в грязищу

199
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика