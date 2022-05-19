Появилась информация еще о трех погибших в Украине военнослужащих из Вологодской области

Во время военной спецоперации погиб уроженец Устюженского района Илья Иванов, а также два вологжанина: Егор Шухов и Артем Пракшин.

О гибели 27-летнего Артема Пракшина и 23-летнего Егора Шухова сообщил мэр города Вологды Сергей Воропанов.

О смерти десантника из Устюжны Ильи Иванова, которая произошла почти месяц назад, сообщил на своей официальной странице в Вконтакте глава района Игорь Петров.

«Сегодня в Устюженский военкомат пришло официальное извещение Министерства обороны РФ № 516 от 19 мая 2022 года о смерти нашего солдата. Наш земляк Илья Владимирович Иванов принимая участие в спецоперации на Украине, выполняя служебный долг, погиб», — написал глава района в соцсетях.

Всего с начала спецоперации в Украине официально сообщалось о 25 погибших военнослужащих из Вологодской области.