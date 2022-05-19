Следователи и органы прокуратуры проверяют дом-интернат для инвалидов и престарелых в Грязовце

Грязовецкий дом-интернат для инвалидов и престарелых «Новая жизнь» проверяют следователи СУ СК РФ по Вологодской области и органы прокуратуры. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

«В настоящее время сотрудниками территориального подразделения СУ СК России по Вологодской области в рамках проверочных мероприятий в социальном учреждении проведен осмотр, изучаются документы, регламентирующие оказание услуг гражданам, для дачи объективной оценки на предмет соответствия их требованиям безопасности жизни и здоровья. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СК РФ.

Пресс-служба прокуратуры Вологодской области сообщает, что 18 мая интернат посетил прокурор Грязовецкого района Игорь Крючков, а 19 мая в заведении организован приём проживающих там граждан. Ход проверки находится на контроле областной прокуратуры.

«При наличии основании органами прокуратуры области будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее NewsVO сообщал, что жителей дома-интерната заели клопы. Об этом они написали в соцсетях и обратились к властям за помощью. На фотографиях, приложенных к сообщению, видно, что стены палат усыпаны насекомыми. Факт подтвердился во время выездной проверки сотрудников Роспотребнадзора.