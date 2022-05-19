Следователи и органы прокуратуры проверяют дом-интернат для инвалидов и престарелых в Грязовце

19.05.2022 [Общество]

Грязовецкий дом-интернат для инвалидов и престарелых «Новая жизнь» проверяют следователи СУ СК РФ по Вологодской области и органы прокуратуры. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

«В настоящее время сотрудниками территориального подразделения СУ СК России по Вологодской области в рамках проверочных мероприятий в социальном учреждении проведен осмотр, изучаются документы, регламентирующие оказание услуг гражданам, для дачи объективной оценки на предмет соответствия их требованиям безопасности жизни и здоровья. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СК РФ.

Пресс-служба прокуратуры Вологодской области сообщает, что 18 мая интернат посетил прокурор Грязовецкого района Игорь Крючков, а 19 мая в заведении организован приём проживающих там граждан. Ход проверки находится на контроле областной прокуратуры.

«При наличии основании органами прокуратуры области будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее NewsVO сообщал, что жителей дома-интерната заели клопы. Об этом они написали в соцсетях и обратились к властям за помощью. На фотографиях, приложенных к сообщению, видно, что стены палат усыпаны насекомыми. Факт подтвердился во время выездной проверки сотрудников Роспотребнадзора.

Тэги: клопы, дом интернат, проверка

ТОП НЕДЕЛИ

Жительница Вологды обнаружила у себя в ванной метровую змею
Социологи составили портрет сторонников и противников военной операции
Схему нового пешеходного перехода у Драмтеатра опубликовал мэр Вологды
В Вологде полицейские установили личность женщины, которую нашли убитой в Говоровском проезде
В Череповце обнаружили тело упавшей с моста девочки
В Вологде возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой нашли у дома в Говоровском проезде
В Вологде пластического хирурга осудят за то, что его пациентка умерла после вакуумной липосакции
Жителей Грязовецкого интерната для престарелых и инвалидов заели клопы
В Вологде возбудили уголовное дело после того как выяснили из-за чего погибла рыба в Баранково
В Череповце нашли потерявшегося девятилетнего мальчика, он ночевал под мостом

Похожие новости

Наличие клопов в Грязовецком доме-интернате подтвердилось. Клопы ползают прямо по людям

Дом-интернат проверили сотрудники различных ведомств

1190
0

Дом-интернат в Грязовце проверит Роспотребнадзор: постояльцев учреждения заели клопы

Администрация интерната сообщила о том, что жителей, которые страдают от клопов, переселили в другие комнаты

717
0

Жителей Грязовецкого интерната для престарелых и инвалидов заели клопы

Жители интерната обратились к властям за помощью

1589
0

Роспотребнадзор проверил хостел «Вальди» в Вологде, где постояльцы обнаружили клопов

Проверяющие пришли в хостел спустя месяц после инцидента и не нашли насекомых

1641
0

Череповчане, отдыхавшие в Анапе, двое суток ехали в поезде с клопами

"Прямо на постельном белье рядом с головой ребенка мы обнаружили клопов! Матрасы, подушки, одеяла пахнут потом и мочой!"

8532
9

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Около 27 тысяч голосов жители Вологды отдали за объекты благоустройства на 2023 год
Появилась информация еще о трех погибших в Украине военнослужащих из Вологодской области
Следователи и органы прокуратуры проверяют дом-интернат для инвалидов и престарелых в Грязовце
В Вологде услышали родителей и изменили меню в детских садах
Юрия Шевчука обвинили в дискредитации армии после его слов на концерте в Уфе
В Великоустюгском районе нашли тело 12-летнего мальчика, который в начале мая пропал на рыбалке
В Вологде на улице Доронинской после подтопления испортился новый асфальт
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1080
0
19.05.2022 [БлогоVO]

Наш первый #ЭкоДень

198
0
19.05.2022 [Обзор Прессы]

Из пылищи — в грязищу

198
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика