Экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко дали 16 лет колонии строгого режима за взятки

17 мая Пресненский районный суд Москвы по совокупности приговоров назначил 16 лет строгого режима со штрафом в 500 млн рублей бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД России Дмитрию Захарченко.

Захарченко признали виновным в двух эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере. Первый эпизод связан с получением взятки в виде путевки в Сочи

Суд признал доказанной версию следственного комитета в том, что в 2015 году председатель совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолум Юнаев оплатил Захарченко новогодний отдых у моря. Он стоил 844 000 рублей и представлял из себя проживание в гостиничных комплексах «Гранд отель Поляна» и «Поляна 1389 отель и спа» в Краснодарском крае.

Второй эпизод связан с получением Захарченко более 1,4 млрд руб. за «общее покровительство по службе» с 2007 по 2016 годы от группы бизнесменов.

Напомним, 8 сентября 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ — его заподозрили в получении взяток. В декабре 2017 года суд постановил конфисковать у Захарченко, его родственников и подруг 13 квартир, 14 машиномест, а также более 8 млрд рублей.