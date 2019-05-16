Обвиняемый во взятках полковник Захарченко скидывал свое фото гадалке для обряда, чтобы защититься от обысков

16.05.2019 [Происшествия]

15 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и штраф в размере почти полмиллиарда рублей запросило гособвинение для полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в совершении преступлений коррупционной направленности. Ранее прокуратура добилась обращения в доход государства активов Захарченко, членов его семьи и знакомых, оцениваемых почти в 9 млрд руб., сообщает Коммерсантъ

Напомним, 8 сентября 2016 года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ - его заподозрили в получении взяток. В декабре 2017 года суд постановил конфисковать у Захарченко, его родственников и подруг 13 квартир, 14 машиномест, а также более 8 млрд руб.

Накануне в Пресненском райсуде представитель Генпрокуратуры потребовала признать Дмитрия Захарченко виновным в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а также в воспрепятствовании осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). По итогам, как считает обвинение, Захарченко должно быть назначено 15 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, с него следует взыскать штраф в размере 495 млн руб., а также лишить его звания полковника полиции и наград.

Прокурор сообщила, что первую взятку в размере $800 тыс. Дмитрий Захарченко получил от ресторатора Мехди Дусса осенью 2014 года. Посредниками в получении денег выступили его знакомые — генерал-майор МВД Алексей Лаушкин, проходящий по делу свидетелем, и числящийся в розыске полковник ФСБ Дмитрий Сенин. Кроме того, осенью 2015 года полковник Захарченко получил у Мехди Дусса именную дисконтную карту со скидкой 50% на все заказы в ресторанах La Maree. Благодаря этой карте полковник МВД за год успел сэкономить 3,04 млн руб.

Третий эпизод дела связан с проверкой ОАО «Электрозавод», руководство которого в свое время обвинялось в уклонении от уплаты налогов. Дмитрий Захарченко, говорится в материалах дела, узнав о предстоящих обысках в Нота-банке, где предприятие имело счет, предупредил о них финансового директора банка Галину Марчукову. В результате следователи, по выражению гособвинителя, «не смогли изъять и оценить все доказательства».

Телеканал Mash сообщил некоторые подробности с заседания суда:

- Оказывается, незадолго до задержания полковник (с 9 миллиардами в квартире) скинул свое фото гадалке. Зачем? Чтобы она провела обряд, который должен был защитить его от обысков и уголовного дела. Не помогло.

Подробности о том, кто и какую роль играл в деле полковника Захарченко, читайте в Коммерсантъ.

Тэги: взятки, коррупция

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