Череповецкие зооволонтеры спасли осиротевшего лосёнка, его маму могли убить браконьеры

Череповецкие зооволонтеры спасли осиротевшего лосёнка. Пишет АНО «Быть человеком».

Лосенок был найден в Кадуйском районе, в районе деревни Куракино пару дней назад. Предположительно, его возраст — один месяц. Лосёнка обнаружил пес Макс, породы хаски — он лаем привлек внимание хозяина к детенышу. Есть вероятность, что мама лосенка была убита браконьерами. Дело в том, что местные жители видели, как недавно сюда приезжали охотники из Москвы и разбивали неподалёку лагерь.

Лосенок находился без мамы около двух суток, был сильно истощен, тянулся к людям. Неравнодушные жители деревни связались с череповецкими зоозащитниками. Те сначала связались с районной и городской ветстанцией, затем позвонили в службу спасения, потом пошли к охотоведам, но везде им отказались помочь.

В итоге лосенка зоозащитники искали сами с помощью местных жителей, а потом отогревали и кормили козьим молоком. Лосенка транспортировали в Санкт-Петербург, где его приняли в центре реабилитации диких животных «Сирин».

Ранее NewsVo писал, что в Грязовецком районе были найдены два лосенка, спасти их не удалось.

