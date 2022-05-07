Лосят, которых нашли в Грязовецком районе, не удалось спасти

В майские праздники в лесах Грязовецкого района нашли лосят, которые недавно родились. Матери рядом с животными не было. Поэтому было принято решение лосят, оставшихся без мамы, отправить в заказник Сумароковский Костромской области.

«Спустя сутки лосиха так и не вернулась за потомством. Малыши были одни и практически без сил. Охотники обратились к ветеринарам за помощью. Лосятам примерно семь дней», — сообщили Управление етеренарии Вологодской области.

Ветеринары осмотрели пациентов, напоили тёплой водой и сделали капельницы. Их ждала реабилитация на лосеферме.

«Состояние тяжёлое. Слабые. Подкожно в пути вводим раствор Рингера-Локка. Греем», — отчитывались работники общества защиты животных «Велес».

Однако, до приюта в Костромской области лосята так и не доехали, оба они вскоре скончались.