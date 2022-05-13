Глава Великоустюгского района объяснил, зачем нужны специальные приглашения на его публичный отчет

Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин объяснил, зачем он пригласил на свой публичный отчет определенных людей.

Ранее NewsVo сообщал, что в Великом Устюге на публичный отчет главы района пригласили определенных людей. В списке больше 300 человек. При этом, глава Великоустюгского района Александр Кузьмин приглашал на публичный отчет и обычных граждан. Правда, не отдельным списком. Теперь люди бояться, что они просто не влезут в зал, где глава района будет отчитываться. Ведь его вместимость примерно такая же, как список приглашенных.

Список приглашенных на публичный отчет оказался в распоряжении местной газеты «Устюжаночка». Там бюджетники, депутаты, бизнес...

После того, как информация об этом была опубликована в средствах массовой информации, Александр Кузьмин записал видео, где объяснил, что этот список необязательный, поэтому места должно хватить всем. Также он пообещал, что на отчеты можно будет обсудить все вопросы, которые волнуют жителей Великого Устюга и района.

Устюжане все же остались не совсем довольны ответом главы. Они говорят, что отчет как всегда будет проводится в рабочее время, а это значит, что все кто хотят, все равно попасть на него не смогут. Публичный отчет главы Великоустюгского района состоится 13 мая в 15:00 в культурно-досуговом центре в Великом Устюге.