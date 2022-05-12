В Великом Устюге на публичный отчет главы района пригласили определенных людей

12.05.2022 [Общество]

В Великом Устюге на публичный отчет главы района пригласили определенных людей. В списке больше 300 человек. При этом, глава Великоустюгского района Александр кузьмин приглашал на публичный отчет и обычных граждан. Правда, не отдельным списком. Теперь люди бояться, что они просто не влезут в зал, где глава района будет отчитываться. Ведь его вместимость примерно такая же, как список приглашенных.

Список приглашенных на публичный отчет оказался распоряжении местной газеты «Устюжаночка».

«Кажется, мест на публичный отчёт главы района уже не осталось. В распоряжении нашей редакции оказалась рассылка районной администрации, приуроченная к предстоящему публичному отчёту главы района Александра Кузьмина. В списках пофамильно указаны все, кому надлежит занять места в зале и, очевидно, единогласно принимать отчёт главного чиновника района», — сообщает издание. 

По подсчётам журналистов издания зал культурно-досугового центра будет забит под завязку представителями подведомственных администрации учреждений и организаций. В основном, это представители города, а не района. 

При этом 11 мая Александр Кузьмин приглашал на отчёт «всех устюжан», не упомнив про особенные приглашения.

«Мы вместе оценим эффективность нашей деятельности во всех отраслях экономики, обсудим показатели развития промышленности, строительной и социальной сфер, а также обозначим реальные планы на ближайшие годы. Для вашего удобства впервые пройдет и онлайн-трансляция отчета здесь, на моей личной странице „Вконтакте“. Присоединяйтесь, задавайте волнующие вас вопросы в прямом эфире, постараюсь ответить на каждый», — сообщал Александр Кузьмин. 

Публичный отчет главы Великоустюгского района состоится 13 мая в 15:00 в культурно-досуговом центре в Великом Устюге. 

 

Тэги: публичный отчет, Великий Устюг

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