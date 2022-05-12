О родственных связях Батюшковых и Брянчаниновых расскажут на встрече в Вологде 18 мая

12.05.2022 [Культура]

Встреча «Родственные связи Брянчаниновых и Батюшковых» пройдет в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина 18 мая.

О потомках сестер поэта Константина Батюшкова расскажет Ирина Чекалова, которая на протяжении ряда лет занимается изучением истории рода поэта.

Ранее NewsVo рассказывал, что в этом году скончалась единственный потомок поэта Константина Батюшкова – Вера Ильинская. Известно, что у Константина Батюшкова детей не было, у его сестры Александры – тоже, у сестры Варвары сын погиб. Вера Борисовна – была прямым потомком старшей сестры поэта, Анны. 

Мероприятие состоится в рамках проекта «Усадебные истории». Это совместный просветительский проект областной библиотеки и культурно-просветительского центра «Усадьбы Вологодчины» (филиал «Вологдареставрации»), который знакомит вологжан с историей дворянских усадеб Вологодского края.

Начало встречи 18 мая в 16:00 в основном здании библиотеки имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3 этаж, зал №20. 

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: встреча, Батюшков, Брянчаниновы, усадьбы, история

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