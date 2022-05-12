Житель Вологды пытался украсть бутылку спиртного из магазина и подрался с охранником

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего местного жителя, который подрался с охранником супермаркета, пытаясь украсть бутылку спиртного.

Инцидент произошёл в магазине на проспекте Победы. Попытку кражи заметили работники торговой точки. Охранник попросил мужчину пройти в служебный кабинет, но тот стал ругаться, повредил несколько ящиков для хранения вещей в холле и сломал дверь в служебное помещение. После он набросился на охранника, нанёс ему несколько ударов по голове и туловищу, сломал рацию и скрылся. Росгвардейцы нашли подозреваемого в том же квартале.

«В процессе общения с мужчиной к наряду группы задержания обратился водитель такси и пояснил, что данный вологжанин несколько минут назад сел к нему в авто. Поскольку отвезти пассажира у него не было возможности, гражданин вышел из машины, а после его ухода водитель обнаружил пропажу мобильного телефона. Пропавший гаджет обнаружился в куртке злоумышленника», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.