25 спектаклей будут показаны в рамках фестиваля «Голоса истории» в этом году

25 спектаклей и 36 показов спектаклей пройдут в рамках XV Международного театрального фестиваля «Голоса истории» летом этого года.

Напомним, фестиваль пройдет с 9 по 19 июня в Вологде, Череповце и Кириллове. Мероприятие должно было пройти еще в 2020 году, но дважды переносилось из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, некоторые постановки будут представлены дважды – в Вологде и Череповце. Также будет показана специальная программа театров кукол «Истории+» на площадке Вологодского областного театра кукол «Теремок».

На фестиваль в Вологодскую область приедут театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Перми, Ярославля, Иваново и Калуги.

Вологодский драматический театр подготовил к фестивалю премьеру «Добрый человек из Сезуана» по Бертольту Брехту, Вологодский театр для детей и молодежи покажет спектакль «Варшавский набат», посвященный педагогу и врачу Янушу Корчаку, погибшему месте со своими воспитанниками в газовой камере концлагеря. Камерный драматический театр Вологды представит постановку «ВСЕЧЕЛОВЕКИ. Made in Russia» по роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы», а Вологодский театр кукол «Теремок» – спектакль-фантазию по мотивам произведения Дональда Биссета «Сказка, рассказанная на ночь».

Зрители смогут посетить как конкурсные, так и внеконкурсные показы спектаклей.

Откроет «Голоса истории» спектакль Санкт-Петербургского театра «Мастерская «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова в постановке его основателя и художественного руководителя Григория Козлова.

На закрытии «Голосов истории» инновационный театр балета из Калуги в Консисторском дворике Вологодского Кремля покажет хореографическую постановку «Список Ксении» – историю Ксении Петербургской, рассказанную в танце.

Зрители смогут увидеть балетные постановки в исполнении артистов Московского академического детского музыкального театра имени Натальи Сац – одноактные балетные шедевры «Половецкие пляски. Шопениана. Шахерезада», впервые показанные 100 лет назад в рамках «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже, и балет на музыку композитора Валерия Гаврилина «Письма с фронта».

Помимо спектаклей в рамках мероприятия пройдут мастер-классы, творческие встречи и актерские клубы.

Подробная программа размещена на сайте Культура в Вологодской области.

Ранее NewsVo рассказывал, что театральный фестиваль «Голоса истории» набирает волонтеров.

Волонтеры требуются для работы по следующим направлениям:

Сопровождение участников фестиваля, помощь на площадке.

Пресс-служба и PR-отдел (подготовка контента для соцсетей, проведение фото- и видеосъемки, обработка фото- и видеоматериалов, размещение и контроль за наружной рекламой, участие в подготовке и проведении пресс-конференций);

Работа со зрителями (распространение программок, буклетов, координация рассадки зрителей, вручение букетов артистам).

Техническая поддержка фестиваля.

Взамен организаторы предлагают:

– Вы получите взамен: опыт работы, необходимый молодым специалистам; новые знакомства; чувство сопричастности к важному культурному проекту, яркие эмоции и воспоминания; возможность присутствовать на спектаклях фестиваля.

Для того, чтобы стать волонтером фестиваля «Голоса истории» нужно до 16 мая заполнить форму анкеты по ссылке и дождаться результатов отборочного этапа.

