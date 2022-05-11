Театральный фестиваль «Голоса истории» набирает волонтеров

11.05.2022 [Культура]

XV Международный театральный фестиваль «Голоса истории» набирает волонтеров. Ранее NewsVo рассказывал, что фестиваль пройдет в Вологодской области c 9 по 19 июня.

Волонтеры требуются для работы по следующим направлениям:

  •  Сопровождение участников фестиваля, помощь на площадке.
  •  Пресс-служба и PR-отдел (подготовка контента для соцсетей, проведение фото- и видеосъемки, обработка фото- и видеоматериалов, размещение и контроль за наружной рекламой, участие в подготовке и проведении пресс-конференций);
  •  Работа со зрителями (распространение программок, буклетов, координация рассадки зрителей, вручение букетов артистам).
  •  Техническая поддержка фестиваля.

Взамен организаторы предлагают:

– Вы получите взамен: опыт работы, необходимый молодым специалистам; новые знакомства; чувство сопричастности к важному культурному проекту, яркие эмоции и воспоминания; возможность присутствовать на спектаклях фестиваля.

Для того, чтобы стать волонтером фестиваля «Голоса истории» нужно до 16 мая заполнить форму анкеты по ссылке и дождаться результатов отборочного этапа.

Тэги: Голоса истории, Театры, фестиваль, волонтеры

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