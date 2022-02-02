Театральный фестиваль «Голоса истории» сообщает о дополнительном приеме заявок на участие

О дополнительном наборе заявок на участие сообщают организаторы Международного театрального фестиваля «Голоса истории».

15-й по счету фестиваль планируется провести с 9 по 19 июня этого года в Вологде, Череповце, Кириллове и Белозерске.

Напомним, юбилейный фестиваль должен был пройти летом 2020 года, но из-за пандемии его уже дважды переносили.

– Программа XV Фестиваля «Голоса истории» будет включать в себя конкурсные и внеконкурсные показы, – сообщает сайт «Культура Вологодской области».

В конкурсной программе драматических спектаклей российских, зарубежных профессиональных театров, иных театральных организаций заявки и визуальные материалы на участие принимаются по двум номинациям:

спектакли, подготовленные театрами для исполнения в историко-архитектурной среде;

спектакли в традиционных театральных помещениях, отображающие исторические события и/или представляющие исторические персонажи.

Во внеконкурсной программе участвуют спектакли российских и зарубежных профессиональных театров, отвечающие задачам Фестиваля и одному из следующих условий:

спектакли иных видов театрального искусства (опера, балет, кукольный спектакль и др.), чем представленные в конкурсной программе;

дополнительные (вторые) спектакли театров, принимающих участие в конкурсной программе Фестиваля;

спектакли-гости, в качестве которых позиционируются театральные постановки ведущих российских либо зарубежных профессиональных театров, имеющие оценку авторитетных профессиональных театральных форумов (форума).

Сообщается, что фестиваль готов оказать содействие в части подготовки рекомендательных писем профессионального форума на получение финансовой поддержки на федеральном и региональном уровнях, а также в фондах поддержки культурных программ.

Заявки на участие принимаются с 28 января до 28 февраля 2022 года по прилагаемой форме. In English.

Заявки и визуальные материалы на участие в программе фестиваля можно направить следующим образом:

на бумажном носителе и цифровых электронных носителях (полная запись спектакля) по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Советский проспект, 1, АУК ВО «Вологодский драматический театр»;

по электронной почте с указанием рабочей ссылки на визуальные материалы (полная запись спектакля) по адресу: golosa.istorii@bk.ru

Напомним, фестиваль «Голоса истории» появился в Вологде в 1991 году как смотр спектаклей профессиональных театров в историко-архитектурной среде. Его главной сценой под открытым небом является уникальный ансамбль Вологодского кремля. Показы на открытом воздухе являются отличительной особенностью форума.

