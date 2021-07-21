Фестиваль «Голоса истории» перенесли на июнь 2022 года

Названы точные даты проведения юбилейного XV Международного театрального фестиваля «Голоса истории».

Мероприятие должно было пройти с 1 по 10 июля этого года, но из-за ухудшения эпидемической обстановки в регионе фестиваль перенесли.

– XV Международный театральный фестиваль «Голоса истории», который не смог состояться этим летом из-за ужесточения режима повышенной готовности в связи с пандемией и запретом массовых мероприятий, переносится на 2022 год. В следующем году он будет проходить с 9 по 19 июня. Соответствующее постановление подписано первым заместителем Губернатора области Антоном Кольцовым, – сообщает cultinfo.ru.

Напомним, фестиваль «Голоса истории» появился в Вологде в 1991 году как смотр спектаклей профессиональных театров в историко-архитектурной среде. Его главной сценой под открытым небом является уникальный ансамбль Вологодского кремля. Показы на открытом воздухе являются отличительной особенностью форума.