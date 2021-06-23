Фестивали «Голоса истории» и «Vita Lace» переносятся на более поздний срок

Департамент культуры и туризма области объявил о переносе XV международного театрального фестиваля «Голоса истории» и IV Международного фестиваля кружева «Vita Lace».

– Начальник Департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский отметил, что в настоящее время прорабатывается возможность проведения фестиваля «Голоса истории» в этом году (точные даты будут зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе). В случае невозможности проведения фестиваля в 2021 году, он будет перенесен на июнь 2022 года, – сообщает cultinfo.ru.

Как сообщили NewsVo в пресс-службе правительства Вологодской области со ссылкой на департамент культуры, сейчас прорабатывается возможность проведения в этом году фестиваля «Голоса истории». Даты будут зависеть от эпидемиологической обстановки. И если в этом году из-за роста заболеваемости фестиваль провести не получится, то его перенесут на июнь 2022 года. А фестиваль кружева «Vita Lace» уже точно переносят на июль 2022 года.

Напомним, 22 июня губернатор Вологодской области объявил о введении новых ограничительных мероприятий с 28 июня. В связи с резким ростом заболеваемости было принято решение приостановить деятельность кинотеатров и театров. Помимо этого, был введен запрет на проведение концертов и всех массовых мероприятий в закрытых помещениях до улучшения эпидситуации.

Массовые мероприятия на открытых площадках по-прежнему запрещены.

С 25 по 27 июня в Вологде пройдёт фестиваль народных промыслов «Город ремёсел», однако широкую ярмарку мастеров, которая является визитной карточкой этого мероприятия, также решено отменить.

