В Вологодской области из-за коронавируса на месяц закроют кинотеатры и театры

В Вологодской области с 28 июня по 30 июля из-за роста количества зараженных коронавирусом закроют кинотеатры и театры, спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Об этом заявил губернатор в ходе заседания оперштаба по коронавирусу.

«До улучшения эпидситуации, на один месяц, с 28 июня по 30 июля включительно, предлагаю приостановить деятельность кинотеатров, театров, проведение концертов и всех массовых мероприятий в закрытых помещениях. Еще раз хочу напомнить, что мероприятия на открытых площадках, массовые, у нас по-прежнему запрещены. Попрошу взять эти ограничительные мероприятия на личный контроль глав местного самоуправления», - сказал Олег Кувшинников.

Он также добавил, что проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях будет разрешено, но с условием: зрители допускаться не будут.

В правительстве Вологодской области также рекомендуют работодателям перевести до 50% работников на дистанционный режим работы сроком до 30 июля включительно.

В государственных учреждениях региона, там, где это возможно, прием будут вести по предварительной записи. В МФЦ и центрах занятости предварительная запись для посетителей вводится с 28 июня.

Режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе решено продлить до 30 июня.