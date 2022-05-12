Кочегара из Усть-Кубинского района, который сжег котельную будучи пьяным, могут посадить на год

12.05.2022 [Общество]

Прокурором Усть-Кубинского района утвержден обвинительный акт по факту пожара, произошедшего в дровяной котельной в Усть-Кубинском районе. Пожар случился в марте 2022 года в дровяной котельной в селе Богородском.

По версии дознания, огонь возник по вине работника котельной, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил технику безопасности при растопке котлов. В результате пожара ресурсоснабжающей
организации причинен ущерб в размере 701 тысячи рублей.

За совершение инкриминируемого мужчине преступления, предусмотренного ст. 168 Уголовного кодекса РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного
обращения с огнем) уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года. Поясняют в прокуратуре Вологодской области. 

По факту пожара в котельной органами прокуратуры области также была организована и проведена проверка, по результатам которой одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а с работниками был проведен инструктаж. 

Ранее NewsVo писал, что при пожаре в котельной пострадал 61-летний мужчина. Пожар произошел 12 марта в одноэтажном кирпичном здании котельной. Пострадавший мужчина был госпитализирован в Усть-Кубинскую ЦРБ с ушибом правого голеностопного сустава, а также ожогами 1 и 2 степени правой кисти руки.

Тэги: пожар, котельные

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