Мужчина пострадал при пожаре в котельной в Вологодской области

13.03.2022 [Происшествия]

61-летний мужчина пострадал при пожаре, который начался вечером 12 марта в одноэтажном кирпичном здании котельной в селе Богородское Усть-Кубинского района Вологодской области.

– Общая площадь пожара – 84 кв. м. Сгорело: 10 м перекрытия и кровли. Повреждено: 74 м перекрытия и кровли, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области. 

Пострадавший мужчина госпитализирован в Усть-Кубинскую ЦРБ с ушибом правого голеностопного сустава, а также ожогами 1 и 2 степени правой кисти руки.

В ликвидации пожара задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.
 

Тэги: пострадал человек, пожар

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