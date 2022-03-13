Мужчина пострадал при пожаре в котельной в Вологодской области

61-летний мужчина пострадал при пожаре, который начался вечером 12 марта в одноэтажном кирпичном здании котельной в селе Богородское Усть-Кубинского района Вологодской области.

– Общая площадь пожара – 84 кв. м. Сгорело: 10 м перекрытия и кровли. Повреждено: 74 м перекрытия и кровли, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Пострадавший мужчина госпитализирован в Усть-Кубинскую ЦРБ с ушибом правого голеностопного сустава, а также ожогами 1 и 2 степени правой кисти руки.

В ликвидации пожара задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.

