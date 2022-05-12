Жительницу Вологды будут судить за убийство знакомой из ревности

39-летнюю жительницу Вологды будут судить за убийство знакомой и покушение на убийство сожителя. Расследование уголовного дела завершено.

Как NewsVO сообщал ранее, 19 ноября 2021 года пьяная женщина в своей квартире на улице Гагарина избила, а потом несколько раз ударила 35-летнюю потерпевшую ножом, отчего та скончалась на месте происшествия.

«После убийства женщина взяла нож и, намереваясь убить им своего 54-летнего сожителя, ударила того ножом в грудь, после чего попыталась повторить удар. Преступные действия злоумышленницы были пресечены прибывшими в квартиру полицейскими, сумевшими экстренно перехватить ее руку и выбить из удержания орудие преступления», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе следствия вологжанка призналась, что причиной её действий была ревность: после застолья в компании сожителя и знакомых она заснула, а, проснувшись, увидела, что потерпевшая сидит на коленях у её сожителя.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.