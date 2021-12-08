Вологжанка из ревности зарезала знакомую

В Вологде следователи предъявили обвинение 38-летней местной жительнице, подозреваемой в убийстве знакомой.

По версии следствия, инцидент произошёл в квартире подозреваемой 19 ноября 2021 года. Пьяная женщина взяла нож и нанесла им множественные удары 35-летней потерпевшей, отчего та скончалась на месте происшествия. Вечером того же дня подозреваемую задержали, было возбуждено уголовное дело.

«В ходе расследования обвиняемая призналась в том, что после употребления спиртного у себя дома в компании знакомых и своего сожителя она уснула, а после пробуждения увидела, что присутствовавшая на общем застолье женщина сидит у того на коленях. Испытывая личную неприязнь к гостье, обвиняемая убила ее ножом», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В отношении подозреваемой назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.

Ранее NewsVO сообщал, что житель Усть-Кубинского района арестован по подозрению в жестоком убийстве собутыльника.