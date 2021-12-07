Житель Усть-Кубинского района арестован по подозрению в жестоком убийстве собутыльника

07.12.2021 [Происшествия]

В Усть-Кубинском районе суд вынес постановление об аресте 39-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве собутыльника.

По данным следствия, вечером 4 декабря 2021 года в своей квартире в селе Устье пьяный подозреваемый ударил потерпевшего К. шприцем с иглой в шею.

«Затем он накинул потерпевшему веревку на шею и стал затягивать. После чего он деревянным бруском нанес несколько ударов в область головы К., закрыл подушкой его лицо и стал ее удерживать. От полученных повреждений потерпевший скончался через непродолжительное время на месте происшествия», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подозреваемый и его защитник не согласились с ходатайством об аресте, уточнив, что потерпевший сам спровоцировал мужчину на преступление. Мера пресечения избрана подозреваемому на срок по 4 февраля 2022 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологде предъявлено обвинение мужчине, который убил знакомую и сжёг тело.

Тэги: убийство, пьянка, арест

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