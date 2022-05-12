В Тотьме служебный пёс Арно помог задержать подозреваемого в краже из магазина

12.05.2022 [Происшествия]

В Тотьме инспектор-кинолог Екатерина Упадышева и немецкая овчарка Арно помогли задержать подозреваемого в краже из магазина.

Директор торговой точки на улице Советской пояснил, что ночью кто-то выломал дверь и украл 9 бутылок крепкого алкоголя, ящик пива, 19 пачек сигарет и три шоколадных батончика. Сумма ущерба составила более 8000 рублей.

Арно привёл полицейских к многоквартирному дому, в одном из окон которого горел свет.

«В квартире находился нетрезвый молодой человек 2006 г. р., а на кухне и прихожей были разбросаны бутылки с алкоголем. Тотьмича доставили в отдел полиции для разбирательства. Задержанный рассказал, что проник в магазин минувшей ночью. Часть похищенного алкоголя он успел употребить», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи с незаконным проникновением в помещение возбуждено уголовное дело. Юноше грозит до пяти лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Тэги: кража, подросток, магазин, взлом, полицейская собака
Фото пресс-службы областного УМВД

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