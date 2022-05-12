Ремонты дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» стартовали в Вологде

12.05.2022 [Общество]

В Вологде начали ремонтировать дороги по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги»

Всего в 2022 году по нацпроекту в порядок приведут 10 участков улично-дорожной сети. Это улицы Костромская, Новгородская, Турундаевская, Щетинина, Ярославская, Левичева, Старо-Кирилловского шоссе, Осановский проезд,  Галкинская, и Мира в селе Молочное. Общая протяженность составит свыше 15 км.  Сейчас подрядчик начал работы на Осановском проезде.

«Начинаем ремонтировать дороги по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“. Контракт на ремонт городских улиц в рамках нацпроекта выиграли два подрядчика.  На данный момент компания „Дорсервис“ ведет подготовительные работы на Осановском проезде.  На следующей неделе ремонт начнется на Старо-Кирилловском шоссе. Компания „Магистраль“ планирует начать ремонты в середине июля с ул. Костромской. Мы совместно с общественниками, активистами ТОС, депутатами контролируем качество и сроки выполняемых работ. По контракту ремонт дорог по БКД должен быть закончен в октябре 2022 года», — сказал  Мэр города Вологды Сергей Воропанов.

На Осановском проезде будет отремонтирован участок дороги от Ловенецкого, 17 до  Маршала Конева.  Сейчас рабочие проводят выборку грунта и разборку существующих железобетонных плит. Затем приступят к фрезерованию проезжей части. После этого подрядчик начнет асфальтирование. По завершении ремонтных работ будут благоустроены тротуары и газоны, установлены дорожные знаки, нанесена пластиковая разметка. Ремонт участка Осановского проезда планируется завершить в июле 2022 года.

Напомним, нацпроект «Безопасные качественные дороги» стартовал в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. За годы его реализации в областной столице отремонтировано около 45 км дорог. В этом году на ремонты выделено более 400 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Также ежегодно дорожную сеть Вологды обновляют при поддержке Губернатора Олега Кувшинникова на средства Дорожного фонда. В этом году по этой программе будет построен участок улицы Гагарина.

Ранее на вопросы NewsVo о ремонте дорог в Вологде ответил начальник Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды Алексей Шумилов. 

Фото администрация города Вологды

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