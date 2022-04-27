«Дорожный вопрос»: Алексей Шумилов о том, какие ремонты пройдут в этом году на дорогах Вологды, и когда исчезнет пробка на Герцена

В Вологде приближается пора ремонтов дорог. Что ждет город в этом году? Какие дороги будут отремонтированы? Не срываются ли ремонтные планы из-за кризиса? Как вологжане будут ездить летом по мосту через Шограш? На вопросы NewsVo отвечает начальник Департамента городского хозяйства Администрации Вологды Алексей Шумилов.

В 2022 году по нацпроекту БКД был запланирован ремонт на девяти улицах. Не поменялись ли планы в связи с кризисом?

На данный момент всё, что изначально было заявлено, остается в силе. В этом году будут отремонтированы участки 9 улиц, по которым уже заключены контракты (ул. Мира в с. Молочное, Костромская, Турундаевская, Щетинина, Ярославская, Новгородская, Левичева, Осановский проезд, Старо - Кирилловское шоссе), и плюс еще одна улица, которая перешла с прошлого года – это участок улицы Галкинской. В прошлом году мы убрали ее из программы из-за необходимости ремонта сетей, принадлежащих Почте России. В этом году достигнута договоренность с этим ведомством. Они выделили денежные средства на ремонт тепловой сети, которая идет по улице Галкинской до площади Бабушкина. В связи с этим у нас было принято решение перенести ремонт на 2022 год. Что касается нынешней экономической ситуации, то определенные риски, наверное, всегда имеются. Но мы работаем над тем, чтобы свести их к минимуму. Если оценивать объективно, то удорожание работ есть. Сейчас оно оценивается в 30-50%. Эта ситуация наблюдается во всем строительном комплексе. Но контракты по 9 улицам заключены, и они остаются в силе. По улице Галкинской – конкурные процедуры готовятся.

В прошлом году жители жаловались на то, что не полностью отремонтировали улицу Гагарина. Будет ли решен вопрос с ремонтом этой улице в текущем сезоне? И на каком этапе эти работы сейчас?

Да, мы планируем продолжение ремонта на улице Гагарина. Сейчас этот объект находится на этапе конкурсных процедур.

Напомню, первый этап ремонта улицы Гагарина на участке от Окружного шоссе до автоцентра, проходил в 2020 году. Во время второго этапа, который будем проводить сейчас, почти километровый участок дороги будет оборудован новым бортовым камнем и свежим асфальтом. Также в новый этап включены работы по обустройству тротуаров и газонов.

В Вологде выделяются участки для многодетных семей. Для строительства домов и для жизни требуется инфраструктура. Как идет работа в этом направлении? Ждать ли ремонта дорог семьям, которые получили землю?

Прогресс в строительстве и ремонте дорог к участкам для многодетных семей наблюдается с 2017 года. При поддержке области Вологде выделяется субсидия, которую мы используем на эти цели. Сначала была построена дорога от улицы Кубинской до улицы Белоризцев. Затем Кубинскую и переулок Дружбы соединила улица Кленовая. В 2019 году появилась 500-метровая дорога на переулке Семейном. В 2020 году был построен 400-метровый переулок Славянский. В таком же формате сделан другой переулок, также ведущий к Куролитам - Сиверский. В этом году область нам выделяет 23 млн рублей на строительство дорог к участкам для многодетных семей. И мы формируем переулок Радужный. На участке планируется построить дорогу в переходном типе исполнения с тротуарами из асфальта. Протяженность проезда - 273 метра. По контракту работы должны быть завершены до 1 августа 2022 года.

На улицах города появляется техника для ремонта дорог. Уже стартовал ямочный ремонт?

Ямочный ремонт мы не прекращаем, эти работы входят в контракты по содержанию дорог. Зимой обновляем дорожное покрытие по технологии литого асфальта. Буквально несколько дней назад начали ремонтировать дороги так называемыми «картами» - большими участками с помощью асфальтобетона. Работы идут ночью, чтобы не мешать автомобилистам. Всего за сезон планируем отремонтировать этим способом 60 000 м2. За первую неделю работ выполнили более 4000 м2 на ул. Добролюбова, Мудрова, Саммера, Набережная 6 Армии, Козленская, М. Ульяновой, Пушкинская, Пречистенская наб., Ленина, Мира и других. Следующие на очереди - улицы Верхнего посада.

В прошлом году в программу ремонта тротуаров вошли 63 участка пешеходных зон. Сколько отремонтируют в этом году? Каким образом были выбраны участки?

Ремонт тротуаров запланирован, но не в таких объемах, как в прошлом году. Когда мы собираем информацию о том, какие тротуары требуют ремонта, анализируем данные, предоставленные ТОСами. Как правило, от них поступает много предложений по ремонту, но часть может переходить на следующий год. Мы анализируем, расставляем приоритеты в зависимости от финансирования. В настоящий момент на исполнении находится переходящий контракт с прошлого года. Необходимо выполнить ремонт тротуаров в районе улиц Конева и Архангельская. Эта часть будет отремонтирована в этом году.

Уже определен список ремонта дворов в Вологде и общественных пространств?

В этом году будет отремонтировано 30 дворов. Бюджет составляет порядка 180 млн рублей. Контракты заключены с подрядчиками «Магистраль» и «ПКТ строй». На данный момент на 13 территориях дорожники уже начали работать, предварительно еще раз обсудив проекты и необходимые коррективы с жителями. Из общественных пространств благоустраиваем Затоновский берег, уже подписан контракт, и вскоре начинаем работы. Там появится береговая полоса с выходом на улицу Пугачева. Хочу напомнить, что это пространство жители сами выбрали для ремонта голосованием, затем совместно с Лабораторией городской среды участвовали в разработке проекта, также общественный контроль будет задействован на всех этапах строительства. По такому же принципу сейчас выбираем пространство для благоустройства в 2023 году. На голосование выдвинуты 8 территорий: аллея по проспекту Победы, бульвар по ул. Ильюшина, площадь им. Бабушкина, 2-й этап благоустройства Осановской рощи, Парк Ветеранов, зеленая зона между домами №58-60 по ул. Энгельса, территория Парка Мира со стороны Заречья и сквер у дома – музея Петра I. Высказать свое мнение можно до 30 мая на федеральной платформе 35.gorodsreda.ru. Голосовать могут все вологжане от 14 лет, поэтому прошу всех жителей, которые готовы внести свой вклад в развитие городской среды, обязательно это сделать.

Начался ли осмотр дорог, на которые распространяются гарантийные обязательства?

Гарантия распространяется не только на дороги, сделанные по разным программам, но и на тротуары, дворы, общественные пространства. В общей сложности сейчас на гарантии более 400 объектов, для большинства она действует в течение пяти лет. То есть в случае каких-то недочетов подрядчик их устраняет за свой счет. Ежегодно весной проводим профилактический осмотр гарантийных территорий. Требуется проливать специальным составом образовавшиеся трещины устранять сколы на бортовых камнях - все это делают подрядчики в рамках гарантийных обязательств. Бывают и более серьезные претензии. Так, например, прошлым летом порядка 80 м2 поврежденного дорожного полота укладывали заново на ул. Петина, около 150 м2 – на ул. Фрязиновской, устраняли колейность в нескольких точках на ул. Герцена и Конева. Все это также по гарантии. Гарантийные осмотры дорог уже начали и в этом году. В первую очередь проверяем участки, которые были выполнены в 2019-2021 годах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и на средства Дорожного фонда. В случае выявления недочетов, составляем акты осмотра и обозначаем подрядчику срок для устранения. Если требования не будут выполняться, то необходимо решать вопрос в судебном порядке. Как показывает практика, выявленные по гарантии нарушения могут носить различный характер.





Перед Новым годом мэр города Вологды заявлял о том, что вологжан ждет изменение схем движения в районах Старого рынка и Драмтеатра? Когда его ждать водителям? Какие особенности надо будет учитывать при планировании пути?

У нас два участка, схему движения на которых в этом году планируется изменить. Это участок у Драмтеатра и центральная часть города при съезде с Октябрьского моста. На данный момент конкурсные процедуры по изменению движения у Драмтеатра завершены. Сделаем островок безопасности и разворотное кольцо, можно будет при движении к улице Предтеченской развернуться и поехать в обратную сторону на мост 800-летия. Работы стартуют в начале мая, если позволит погода. При съезде с Октябрьского моста по новой схеме весь автотранспорт поедет направо. Кроме общественного - он может ехать и направо, и налево. По проспекту Победы вокруг бульвара будет изменено направление движения – теперь оно будет осуществляться по часовой стрелке. Для этого нам нужно будет установить новые светофоры на перекрестках ул. С. Орлова-Мира и Мира – проспект Победы. Также дополнительные светофорные стойки появятся у Старого рынка, чтобы регулировать поворот налево на проспект Победы, и на перекрестке проспект Победы - Батюшкова, чтобы пропускать транспорт дальше, в сторону ул. Ленинградской. Сейчас объявляем конкурсные процедуры и с июня начнём постепенную установку новых светофоров. Полностью новая схема заработает в конце лета- начале осени.

В последние годы в городе постоянно происходят изменения в схемах движения. Это связано с реализацией проекта «Вологда - снижение аварийности на улично-дорожной сети». Каковы результаты? Будет ли проект продолжен в этом году?

Проект продолжается, мы встречаемся раз в месяц группой проектного комитета, в которую входят сотрудники ГИБДД, представители Администрации города Вологды, общественники. Задача стоит амбициозная - 0 погибших, 0 пострадавших на дорогах Вологды. Успехи есть. В 2021 году по сравнению с предыдущим стало на 13% меньше ДТП, на 16% снизилось число пострадавших. В 2021 году на дорогах погибло 2 человека, для сравнения, в 2020-м году – 13. Конечно, есть над чем работать. Обсуждаем совместно разные предложения, как ликвидировать то или иное место концентрации ДТП: изменение схем движения, мест парковок, установка светофоров и дополнительных дорожных знаков, искусственных неровностей, нанесение разметки и так далее. Поступают инициативы от ГИБДД, мы смотрим, например, как целесообразнее организовывать движение у образовательных учреждений и совместно обсуждаем, какой результат будет получен в итоге. Поступают предложения от вологжан – их тоже прорабатываем, и если работают на общую задачу, то могут быть реализованы в рамках проекта. Конечно же, стараемся работать на предупреждение, смотрим, где есть предпосылки к возникновению ДТП, чтобы избежать концентрации происшествий.

Показатели, конечно, говорят о многом, но что именно дает такой эффект?

В первую очередь, знаки, разметка, перенастройка светофоров дают видимый эффект. Кроме того, заметно влияют на ситуацию «умные» пешеходные переходы, замена освещения. Например, на перекрестках улиц Козленская и Предтеченская, Герцена и Предтеченская были изменены фазы работы светофоров, мы развели транспортные потоки. Как результат – аварийность сразу упала. Также был аварийным перекресток улиц Мира и Чехова. Благодаря изменению работы светофора — это место стало безопасным для водителей и пешеходов.

В городе идет несколько больших строек. Они не прекращались и зимой. Это мост через Шограш и улица Поэта Романова. На каком этапе эти работы? Когда жители смогут, наконец, отдохнуть от пробки на улицах Герцена и Конева?

Строительство улицы Поэта Романова идет в соответствии с графиком. Оно состоит из четырех этапов. Первый этап – это сети, второй этап – строительство дороги от улицы Конева до Осановского проезда, третий - Осановского проезда до улицы Молодежная, четвертый этап – организация кольцевого движения. Пока делаем сети и мост на улице Поэта Романова через реку Шограш. Это основные объекты на данный момент. Полностью улица будет сдана в 2023 году. Напомню, это первый элемент Малого транспортного кольца, так необходимого Вологде. Проект, представленный Губернатором Олегом Кувшинниковым и поддержанный Президентом РФ Владимиром Путиным, должен значительно поменять логистику движения между районами и избавить Вологду от пробок на магистралях и мостах.

Что касается капитального ремонта мостов (правого и левого) через реку Шограш в створе улицы Конева, то также идем в графике. Правый мост будет закончен в июне, и на несколько месяцев дорога будет в полном объеме открыта для движения. С ноября начнем ремонт левого моста. Полностью работы закончим в 2023 году. В целом дорожный сезон предстоит интенсивный. Помимо всего сказанного будем еще воплощать в жизнь 32 инициативы жителей по проекту «Народный бюджет». Уже не первый год все работы по благоустройству города мы проводим с участием общественного контроля: активистов ТОС, общественных организаций, просто инициативных вологжан. Школа общественного контроля, организованная в прошлом году партией «Единая Россия», научила жителей разбираться в проектах, документации, в целом со знанием дела вести приемку работу. В прошлом сезоне активисты контролировали все объекты, уверен, что и в этом году совместная работа позволит достичь результата, который порадует вологжан.



Беседовала Наталья Рюмина