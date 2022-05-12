В Череповце задержали подростков, пытавшихся поджечь здание военкомата

В Череповце задержали подростков, бросивших бутылки с зажигательной смесью в административное здание на улице Краснодонцев. Молодым людям по 16 лет.

«К счастью, их планы не сбылись. Ребята не учли, что разбить стеклопакет бутылкой можно только в кино. В результате вся горючая жидкость воспламенилась на улице, а огонь потух еще до приезда пожарных. Кроме того, юные пироманы перепутали окна и бросали „коктейли Молотова“ в помещения Росреестра, а не военкомата. А самое главное: они забыли, что система „Безопасный город“ позволяет находить всех, кто плохо ведет себя на улицах», — сообщил мэр города.

Поиском поджигателей занимались сотрудники УМВД и УФСБ по Череповцу. Инцидент произошел в ночь на 8 мая. В последние недели в соцсетях появлялись сообщения из других регионов о поджогах зданий, где расположены военкоматы, писал NewsVo.