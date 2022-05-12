В Вологде выбрали логотип к 875-летнему юбилею города

Логотипом 875-летия Вологды признана работа дизайнера Андрея Васильева. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов. В первое онлайн-голосование работа не попала из-за технического сбоя, но в итоге победила.

«Что означает логотип? Конечно, 875 — это количество лет, которые прошли с первого упоминания города в летописях. А разноцветные листья, как символы, говорят о богатой истории Вологды, о зеленом и экологически чистом городе и главной ценности — вологжанах», — отмечает мэр города.

Ранее NewsVo писал, что победитель конкурса на лучший логотип к юбилею Вологды получит 25 000 рублей.