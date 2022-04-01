Победитель конкурса на лучший логотип к юбилею Вологды получит 25 000 рублей

Конкурс на лучший логотип к юбилею Вологды организует администрация города. Заявки принимаются до 10 апреля, а итоги будут подведены в конце месяца.

«Работа, победившая в конкурсе логотипов, станет основным визуальным символом юбилея города, будет размещаться на всех афишах, баннерах, печатной продукции, в оформлении мероприятий, посвященных этому событию. Приз для автора составит 25 тысяч рублей. Работы на конкурс могут присылать как профессиональные дизайнеры, так и любители. Жюри конкурса будет оценивать, насколько в логотипе отражается преемственность между прошлым, настоящим и будущим города, его символы и бренды, его атмосферу старины и при этом современного развития», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Заявки для участия в конкурсе необходимо направлять на адрес электронной почты: gdkvologda@mail.ru. Участники творческого состязания должны представить эскизы конкурсных работ в формате jpeg или pdf. Это могут быть как индивидуальные, так и коллективные работы.

Жюри выберет три конкурсные работы, которые будут выставлены на онлайн-голосование. Оно пройдет в группе «Вологда.РФ» в социальной сети с 16 по 25 апреля. 26 апреля подведут итоги конкурса и назовут победителя, — сообщает пресс-служба городской администрации.

875-летний юбилей Вологда отметит в июне 2022 года.