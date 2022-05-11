МВД России объявило в розыск знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

11.05.2022 [Общество]

Знатока телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова объявили в розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

«Ровшан Аскеров, 04.05.1972 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

Конкретная статья кодекса не указана, но известно, что в апреле 2022 года в отношении Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма: он опубликовал на своей странице в соцсети сообщение, оскорбляющее и порочащее память маршала СССР Георгия Жукова.

По данным РБК, Аскеров находится за пределами РФ и не собирается возвращаться.

Ранее NewsVO сообщал, что МВД России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова, который внесён в реестр СМИ-иноагентов.

Тэги: розыск, МВД

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