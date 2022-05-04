МВД России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова, который внесен в реестр СМИ-иноагентов. Его карточка появилась в базе разыскиваемых министерством 4 мая.

«Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в базе розыска ведомства.

22 марта следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении журналиста по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил (ВС) РФ. В тот же день Минюст РФ внес Невзорова в список СМИ-иноагентов.

По данным следствия, 9 марта Невзоров опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и 19 марта на канале в YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».