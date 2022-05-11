Первый поезд из Череповца в Адлер отправится 26 мая

Для перевозки пассажиров в период летних отпусков в направлении черноморского побережья назначен поезд № 282/281 Череповец — Адлер. Сообщает пресс-служба РЖД.

Поезд будет совершать рейсы по определенным датам с мая по ноябрь. Первый рейс из Череповца назначен на 26 мая, из Адлера — на 28 мая. Продажа билетов открыта.

Подробную информацию о билетах и рейсах можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный), на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в билетных кассах на вокзалах и станциях, с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».