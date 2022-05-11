С 6 по 10 мая сотрудники ДПС остановили в Вологодской области 124 водителя без прав

124 водителя без прав остановили сотрудники ДПС в Вологодской области с 6 по 10 мая, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.

Ещё 103 человека задержали за пьяное вождение. Кроме того, 170 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам, привлекли к административной ответственности. В отношении 346 пешеходов, нарушивших ПДД, также составлены административные протоколы.

За указанный период в регионе было зарегистрировано 13 ДТП с пострадавшими: травмы получили 16 человек. Так 10 мая в Бабаевском районе 18-летний водитель без прав и с непристёгнутым ремнём безопасности, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», съехал в кювет и перевернулся. Его госпитализировали с травмами.

Ещё одно ДТП с пострадавшими произошло в Великоустюгском районе: 54-летний мужчина за рулём автомобиля Лада Веста не справился с управлением и съехал с дороги. 20-летняя пассажирка авто была госпитализирована. Позже за медицинской помощью обратилась ещё одна пассажирка Лады — 51-летняя женщина.