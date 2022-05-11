В Тоншалово здание, в котором планировали разместить ФОК, переоборудуют в торговый центр

Бесхозное здание в поселке Тоншалово Череповецкого района, в котором сначала хотели сделать аквапарк, а потом переоборудовать в ФОК, обрело новую жизнь. Там хотят сделать торговый центр. Об этом сообщил руководитель администрации Череповецкого района Роман Маслов.

Здание будет реконструировать компания «СК Синергия». По словам чиновников, недострой будет превращен в торговый комплекс или производственную площадку.

«Компания готова сотрудничать с желающими открыть в новом центре свои магазины или производства. В планах завершить все работы до конца года», — говорят в районной администрации.

Строительство аквапарка в Тоншалово началось 19 лет назад. В 2005 году строители остановили работу, и несколько лет здание стояло недостроенным. В 2010 году здание приобрела районная администрация для постройки ФОКа. Стоимость покупки обошлась бюджету в 15 млн рублей.

Этой покупкой заинтересовался УФАС. Оказалось, что построить ФОК с ноля было бы значительно дешевле, чем переделывать под него полуразрушенный долгострой.

«Строительство нового здания физкультурно-оздоровительного комплекса на выделенном ответчиком земельном участке будет значительно дешевле, чем приобретение здания аквапарка незавершенного строительства по максимальной цене, определенной затратным методом, и последующей его перестройкой в здание физкультурно-оздоровительного комплекса. <…>Итоговая стоимость перестройки здания аквапарка в здание ФОКа (с учетом затрат на приобретение здания аквапарка) составляет 59 140,4 тыс. рублей. В то же время, согласно показаниям ответчика, стоимость постройки физкультурно-оздоровительного комплекса с ноля равняется 40-50 миллионам рублей», — сообщало УФАС в 2010 году.

Антимонопольный орган определил, что «Цена контракта и, соответственно, стоимость приобретаемого объекта определена затратным методом, т. е. учитывались затраты, которые необходимо произвести для строительства точно такого же нового объекта незавершенного строительства». Доказать, что цена должна быть именно такой (15 млн рублей) чиновники не смогли. В материалах дела также имеется объявление из сети Интернет о продаже здания аквапарка в п. Тоншалово от 5 сентября 2008 г., размещенное Ассоциацией риэлторов Вологодской области, где стоимость данного объекта равнялась 100 000 (сто тысяч) рублей.

В 2016 году власти продали здание за 3,5 млн рублей. В итоге ФОК в Тоншалово был построен с ноля за 150 млн рублей. А здание аквапарка будет превращено в торговый центр.