Шекснинский комбинат древесных плит приостановил свою работу до 17 мая

Шекснинский комбинат древесных плит приостановил свою работу с 4 по 17 мая. Официальной причиной руководство предприятия называет ремонт.

По информации генерального директора ООО «ШКДП», на текущий момент на предприятии ведётся плановый ремонт и техническое обслуживание основного оборудования. Эти работы стартовали 3 мая и завершатся 17 мая.

В департаменте лесного комплекса Вологодской области поясняют, что утвержденный руководством и собственниками предприятия инвестиционный план на 2022 год в настоящее время выполняется в полном объеме. Также 1 мая была проведена индексация заработной платы для работников комбината. В настоящее время на предприятии работает 628 человек.

Ранее NewsVo писал, что ЧФМК, дочерним предприятием которого является комбинат по производству плит, пришлось на неопределенное время приостановить инвестпроект в Шексне.