Инвестпроект ЧФМК в Шексне пришлось остановить на неопределенный срок

Отраслевой аналитический журнал «Мебельный бизнес» опубликовал интервью с заместителем директора по реализации продукции АО «ЧФМК» Валерием Перхиным. Перхин рассказал, какая ситуация наблюдается с поставками плитных материалов, повышением цен на ЛДСП и ЛМДФ, действием сертификата FSC, поможет ли господдержка и какие инвестпроекты пришлось остановить.

Валерий Перхин уверен, что с поставками шлифованных ДСП все будет хорошо, более неопределенная ситуация с ЛДСП и ЛМДФ. При этом цены останутся достаточно стабильными, если будет стабильность на рынке химического сырья.

«В производстве ДСП практически нет импортной составляющей, за исключением запчастей для оборудования. Гораздо более неопределенная ситуация с ламинированными ДСП и плитами МДФ. Ритмичность поставок и цены на ЛДСП и ЛМДФ будут сильно зависеть от курса евро и доступности импортных компонентов для производства облицовочных покрытий. Поскольку для изготовления бумаги-основы используются импортные эвкалиптовая целлюлоза и диоксид титана, все производители декоративной бумаги и меламиновых пленок перевели цены в евро, и в рублевом эквиваленте цена подскочила на 50%», — говорит он.

Пока ЧФМК загружено полностью. есть проблемы с экспортной логистикой.

«На неопределенное время нам пришлось приостановить инвестпроект в Шексне. В текущем году планировался достаточно серьезным объем работ по модернизации ШКДП, однако поставки оборудования из Европы и Тайваня сейчас заморожены», — продолжил Перхин.

Он отмечает, что прогнозировать то, что будет на рынке плитных материалов достаточно сложно, так как с одной стороны, может упасть спрос на мебель на фоне кризиса, с другой, освободились ниши конкурентов, которые ушли с рынка.

При этом господдержка вызывает много вопросов.

«Объявленные меры могут помочь производителям продержаться какое-то время без сокращения штата, но не решают вопрос по стимулированию спроса со стороны населения, без которого самое эффективное производство остановится», — заключил Валерий Перхин.

Ранее NewsVo писал, что Череповецкий фанерно-мебельный комбинат разработал план работы предприятия на ближайшие месяцы. На случай ухудшения ситуации в период кризиса рассматривается вопрос введения сокращенного рабочего дня.