В парке Мира в Вологде газель сломала опору линии освещения, которая была установлена с нарушением

В Вологде в парке Мира газель врезалась в опору линии освещения. Происшествие случилось на улице Бурмагиных 10 мая, об этом NewsVo сообщили местные жители.

Опора была сломана. Примечательно, что в 2020 году жители обращали внимание властей на то, что опоры установлены слишком близко к дороге.

Фото местных жителей

Ранее NewsVo писал, что в 2019 по программе «Светлые улицы Вологодчины» была освещена улица Бурмагиных от дома № 48 до железнодорожного переезда через парк Мира.

Уже в процессе выполнения работ местным жителям стало ясно, что опоры со светильниками устанавливают слишком близко к проезжей части — расстояние до дороги менее метра. О том, что при установке не соблюдены минимальные нормы расстояния от края проезжей части до опоры освещения, они сообщили в департамент городского хозяйства.

По мнению вологжан, такое расположение фонарей очень опасно: зимой трудно будет убрать снег, грязь будет оседать прямо на проезжей части, разъезжаться встречному транспорту будет сложнее. На дороге может сложиться аварийная ситуация.

До дороги меньше метра. Фото NewsVo

Тем не менее, 24 декабря 2019 года в департаменте городского хозяйства Вологды жителям ответили, что «наружное освещение улицы Бурмагиных выполняется согласно проектной документации».

Правды у жителей получилось добиться, только обратившись в Северо-западное управление Ростехнадзора. Сотрудники данного ведомства не поленились выехать на место и осмотреть опоры, которые у них сразу вызвали вопросы. Ростехнадзор установил несоответствие минимальных расстояний от опор линии освещения до кромки проезжей части. Ошибки подрядчика и своих ведомств администрация города решила исправить за счет установки в 2020 году бордюрного камня, чтобы соблюсти нормы. Однако, он так и не был установлен.