Светло, но небезопасно: фонари на улице Бурмагиных в Вологде установили с нарушениями?

Наталья Рюмина

С декабря 2018 года в Вологодской области на территории региона реализуется губернаторская программа «Светлые улицы Вологодчины», в рамках которой в населенных пунктах ремонтируют старые и устанавливают новые уличные фонари. Областная столица тоже принимает участие в программе. Что из этого вышло на практике, увидели жители улицы Бурмагиных и посетители парка Мира, которым стало светло, но не безопасно.

Красиво было на бумаге

В прошлом году по программе «Светлые улицы Вологодчины» была освещена улица Бурмагиных от дома № 48 до железнодорожного переезда через парк Мира.

Уже в процессе выполнения работ местным жителям стало ясно, что опоры со светильниками устанавливают слишком близко к проезжей части — расстояние до дороги менее метра. О том, что при установке не соблюдены минимальные нормы расстояния от края проезжей части до опоры освещения, они сообщили в департамент городского хозяйства.

По мнению вологжан, такое расположение фонарей очень опасно: зимой трудно будет убрать снег, грязь будет оседать прямо на проезжей части, разъезжаться встречному транспорту будет сложнее. На дороге может сложиться аварийная ситуация.

Тем не менее, 24 декабря 2019 года в департаменте городского хозяйства Вологды жителям ответили, что «наружное освещение улицы Бурмагиных выполняется согласно проектной документации».

Опоры освещения были установлены компанией ООО «Вист» на основании контракта с МБУ «Дорремстрой». За устройство 67 опор, 52 светильников и протягивание кабеля длиной 1940 метров фирма получила 2,3 млн рублей. Документацию готовила ООО «ВГБ». Известно также, что компания готовила сразу шесть проектов, получив за это 500 тысяч рублей.

Тот факт, что опоры стоят в соответствии с проектом, подтвердила и Вологодская областная энергетическая компания. Там вологжанам ответили, что строительство линии электропередачи осуществлено "в соответствии с техническими условиями для проектирования", выданными АО «Вологдаэнерго» департаменту городского хозяйства Вологды.

«На основании технических условий, определяющих точки присоединения вновь построенных установок наружного освещения к существующим электрическим сетям и мероприятия, необходимые для выполнения строительства объектов электросетевого хозяйства, силами ООО „Вологодское градостроительное бюро“ по заявке департамента городского хозяйства Администрации города Вологды разработана проектная документация и предоставлена до начала производства работ для получения положительного заключения положительного заключения во все заинтересованные организации города Вологды», — пояснили энергетики, добавив, что данная сеть присоединена к сетям АО «Вологдаэнерго» и введена в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке.

Правды у жителей получилось добиться, только обратившись в Северо-западное управление Ростехнадзора. Сотрудники данного ведомства не поленились выехать на место и осмотреть опоры, которые у них сразу вызвали вопросы.

Ошибки за бюджетный счет?

«Установлено несоответствие минимальных расстояний от опор линии освещения до кромки проезжей части. В соответствии с требованиями правил устройства электроустановок „Опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны располагаться на расстоянии не менее одного метра от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным транспортным движением и не мене 0,6 метров на других улицах, дорогах и площадях. Это расстояние разрешается уменьшать до 0,3 метров. При условии отсутствия маршрутов городского транспорта и грузовых машин. При отсутствии бортового камня расстояние от кромки проезжей части до внешней поверхности цоколя опоры должно быть не менее 1,75 метров“. В связи с этим сообщаю, что данный участок сети освещения не может быть введен в эксплуатацию до внесения изменений в рамках установленных нормативов», — говорится в ответе Ростехнадзора на обращение жителей.

До дороги меньше метра. Фото NewsVo.

После того, как нарушения стали очевидны, в администрации города повторно изучили материалы по разработке проектно-сметной документации и строительству сети наружного освещения улицы Бурмагиных. Она была согласована с ресурсоснабжающими организациями, департаментом городского хозяйства администрации города Вологды и департаментом градостроительства администрации города Вологды. На всех этих уровнях нарушений не заметили.

Согласно контракту, строительство сети наружного освещения улицы Бурмагиных должно было выполняться в полном соответствии проектно-сметной документации (включающей сметную стоимость работ), техническому заданию, техническим условиям, правилам устройства электроустановок (ПУЭ), действующим стандартам, строительным нормам и правилами.

11 февраля 2020 года в администрации города Ростехнадзору ответили, что парк Мира является особо охраняемой природной зоной местного значения города Вологда и «в целях сохранения флоры и фауны территории городского парка проектная документация согласована с сокращением расстояния между опорами и дорожным полотном. Разрешение на строительство сети выдано отделом благоустройства и озеленения ДГХ на основании согласованной проектной документации».

Ошибки подрядчика и своих ведомств администрация решила исправить за счет установки в 2020 году бордюрного камня, чтобы соблюсти нормы. Сколько на это будет потрачено дополнительно денег и как в этом случае будет сужена дорога, пока не сообщается.

По данным Ростехнадзора, если на дороге появится бортовой камень, то опоры должны располагаться на расстоянии не менее одного метра от его лицевой грани. Учитывая что, сейчас опоры находятся на расстоянии менее метра от дороги, по всей видимости, это расстояние можно получить только за счет сужения проезжей части?