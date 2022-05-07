В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель Сокольского района

6 мая официально стало известно, что в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб Даниил Капустин из Сокольского района. Об этом сообщил глава Сокольского района Юрий Васин.

«Сегодня в деревне Биряково проводили в последний путь военнослужащего контрактной службы, гвардии рядового Вооруженных сил Российской Федерации Капустина Даниила Сергеевича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Даниил Сергеевич представлен к награждению "Орденом Мужества" посмертно», – выразил соболезнования родным и близким Юрий Васин на личной странице в соцсети ВКонтакте.

Это 21-я официально подтвержденная гибель уроженца Вологодской области на территории Украины.