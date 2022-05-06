Счетная палата: поступления в региональные бюджеты могут снизиться на 5–8% из-за санкций

06.05.2022 [Экономика]

В Счетной палате предположили, что поступления в бюджеты регионов могут снизиться на 5–8% из-за санкций по итогам 2022 года, сообщают «Ведомости».

Оценку ситуации дала аудитор Наталья Трунова. Она уточнила, что снижение возможно при пессимистичном сценарии развития событий, при этом пока однозначного понимания, как кризис скажется на исполнении и сбалансированности региональных бюджетов нет.

По итогам первого квартала 2022 года, субъекты РФ сохранили положительную динамику исполнения консолидированных бюджетов, утверждают в Минфине.

Это пока подтверждает опыт и Вологодской области. В конце апреля в правительстве заявили, что по итогам исполнения бюджета за первый квартал фиксируется положительная динамика по доходам.

Тэги: бюджет, санкции

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