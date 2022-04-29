Бюджет Вологодской области за первый квартал 2022 года показал положительную динамику

29.04.2022 [Экономика]

На заседании оперативной рабочей группы под председательством заместителя Губернатора, начальника Департамента финансов Татьяны Голыгиной обсудили вопросы исполнения бюджета области в текущем году в условиях изменения экономической ситуации. В работе группы приняли участие представители федеральных контрольно-надзорных органов региона.

«По итогам исполнения бюджета за первый квартал фиксируется положительная динамика по доходам. Собственные доходы бюджета региона в 1,4 раза превышают поступления за аналогичный период прошлого года. Связано это с получением в первом квартале значительной части налогов по расчетам за 2021 год. Отраслевой срез показывает сохранение бюджетообразующей роли за металлургами и химическим производством, поступления налогов от которых за первый квартал превысили 10 млрд. рублей, — отметила Татьяна Голыгина, — Также продемонстрировали рост поступлений налогов в региональный бюджет по сравнению с первым кварталом 2021 года лесопромышленный комплекс, газовая промышленность, представленная на территории региона структурами Газпрома, сфера информатизации и связи, электроэнергетика». 

Татьяна Голыгина отметила, что в условиях санкций бюджет области имеет достаточный запас прочности. 

 

Тэги: бюджет

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