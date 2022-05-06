Полиция нашла того, кто убил кроликов и страусов в гостевом доме с мини-зоопарком в Вологде

Управление МВД РФ по Вологодской области раскрыло дело об убийстве кроликов и страусов в гостевом доме с мини-зоопарком в Вологде.

12 апреля в Вологде в гостевом доме «Деревенька», где живут различные животные, неизвестные убили страусов и кроликов.

Об этом сообщили хозяева дома и мини-зоопарка, который находится в деревне Бурцево рядом с Вологдой.

«Вчера, ближе к полуночи, пока нас 50 минут не было дома — убили всех страусов и кроликов. Полиция сработала оперативно, следы собаки и человека. Как проникли- через забор», — написали они в группе гостевого дома 11 апреля.

Хозяева животных обратились в полицию. Они посчитали, что это спланированная акция. Однако, в полиции выяснили, что к гибели животных причастна рысь.

«В ходе работы по заявлению сотрудники полиции установили, что к гибели животных причастно дикое животное, о чём свидетельствуют раны. По заключению ветеринаров, смерть животных наступила в результате удушения и нарушения функции жизненно важных органов», — сообщили в управлении МВД РФ по Вологодской области.

Специалисты областного департамента по охране, контролю и регулированию использованию объектов животного мира, к которым обратились полицейские, заявили, что следы, найденные на месте происшествия, с наибольшей вероятностью принадлежат рыси обыкновенной. В распоряжении правоохранительных органов оказалась запись с камеры видеонаблюдения, сделанная в ночь убийства. На записи видно, как небольшая рысь пробирается на территорию зоопарка, а после её проникновения туда слышатся крики животных.