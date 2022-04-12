В Вологде в гостевом доме с мини-зоопарком неизвестные убили страусов и кроликов

12.04.2022 [Происшествия]

В Вологде в гостевом доме «Деревенька», где живут различные животные, неизвестные убили страусов и кроликов. 

Об этом сообщили хозяева дома и мини-зоопарка, который находится в деревне Бурцево рядом с Вологдой.

«Вчера, ближе к полуночи, пока нас 50 минут не было дома — убили всех страусов и кроликов. Полиция сработала оперативно, следы собаки и человека. Как проникли- через забор», — написали они в группе гостевого дома 11 апреля. 

Хозяева животных обратились в полицию. Они считают, что это спланированная акция, так как за день до убийства животных в одном из пабликов Вологды появился пост о том, что животных на территории плохо содержат. 

Стоит отметить, что журналисты NewsVo несколько раз были в «Деревеньке» и плохого отношения к животным не замечали. Они всегда были ухожены и чисты. На территории кроме страусов и кроликов также живут коровы, козы, лисы, олень, различные птицы и верблюд.

Тэги: жестокое обращение с животными, гибель животных
Фото "Деревнька35"

ТОП НЕДЕЛИ

В нескольких регионах России бойцы Росгвардии и военнослужащие отказываются ехать в Украину
В Череповце погиб депутат городской Думы Виктор Лукашук
В Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Вытегорского района
Нефтяники заявляют о возможном дефиците бензина
Вологодское предприятие по производству троллейбусов наказали за срыв контракта
Песков: «у нас значительные потери, это трагедия»
Поезд длиной более километра отправится из Вологды во Владивосток
Вологодские синоптики заявили о кардинальном изменении погоды
Лунный посевной календарь на 2022 год
«И так сойдет»: как регоператор «АкваЛайн» эксплуатирует свои полигоны

Похожие новости

В Вологде пьяная женщина выбросила собаку с восьмого этажа

Она призналась полицейским, что животное скулило и мешало ей отдыхать

1289
0

В Череповце хозяин пуделя Тишки до смерти избил хаски по кличке Мишка, с которым подралась его собака

По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело

1559
0

Череповчанка выбросила собаку с седьмого этажа

Женщина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере

1487
0

Житель Череповецкого района застрелил из ружья кавказскую овчарку

Суд приговорил его к условному сроку и оштрафовал на 5000 рублей

1259
0

Житель Череповца, убивший ножом собаку, получил три года колонии

Жестокая расправа над животным произошла в феврале этого года 

1144
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде в гостевом доме с мини-зоопарком неизвестные убили страусов и кроликов
Северная железная дорога вводит дополнительные поезда на майские праздники
В России продлили на три года действие истекающих водительских удостоверений
В Вытегорском районе пьяный мужчина из ревности стрелял из ружья в воздух
«Вологда-Чеваката» с победы начала борьбу за пятое место Чемпионата России по баскетболу
«Вологодский молочный комбинат» получил предостережение от ФАС за повышение цен
В ходе спецоперации в Украине погиб еще один военнослужащий из Вологодской области
 
12.04.2022 [Общество]

«Негативные моменты»: жители Вологодской области в традиционном весеннем шоке от дорог

685
0
12.04.2022 [БлогоVO]

Река пришла в движение! Огромная плотина из льдин и бревен создала перепад уровня в 1.5 метра. Воды у моста «по края»

650
0
12.04.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин в Антарктиде кормил пингвинов сосисками

221
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика