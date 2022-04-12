В Вологде в гостевом доме с мини-зоопарком неизвестные убили страусов и кроликов

В Вологде в гостевом доме «Деревенька», где живут различные животные, неизвестные убили страусов и кроликов.

Об этом сообщили хозяева дома и мини-зоопарка, который находится в деревне Бурцево рядом с Вологдой.

«Вчера, ближе к полуночи, пока нас 50 минут не было дома — убили всех страусов и кроликов. Полиция сработала оперативно, следы собаки и человека. Как проникли- через забор», — написали они в группе гостевого дома 11 апреля.

Хозяева животных обратились в полицию. Они считают, что это спланированная акция, так как за день до убийства животных в одном из пабликов Вологды появился пост о том, что животных на территории плохо содержат.

Стоит отметить, что журналисты NewsVo несколько раз были в «Деревеньке» и плохого отношения к животным не замечали. Они всегда были ухожены и чисты. На территории кроме страусов и кроликов также живут коровы, козы, лисы, олень, различные птицы и верблюд.