Вологодским росгвардейцам, которые принимали участие в спецоперации на территории Украины, вручили награды

Врио заместителя командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Александр Хрусталев вручил государственные награды принимавшим участие в специальной военной операции сотрудникам спецподразделений Управления Росгвардии по Вологодской области.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены 10 сотрудников спецподразделений регионального управления ведомства.

«Офицер Росгвардии поблагодарил сотрудников за смелость и проявленный героизм, а также выразил благодарность всему личному составу отрядов за службу и выполнение поставленных служебно-боевых задач в сложных условиях, связанных с постоянным риском для жизни», — сообщают в управлении Росгвардии по Вологодской области.

Ранее в управлении отказались отвечать журналистам NewsVo о том, присутствуют ли сотрудники Вологодской Росгвардии на территории Украины.

9 марта в Вологде прошло прощание с двумя бойцами СОБР Росгвардии старшим лейтенантом Сергеем Дороховым и старшим сержантом Владимиром Архиповым, которые погибли в Украине.