В Росгвардии «не представляют возможным» ответить на вопрос о присутствии их сотрудников в Украине

04.03.2022 [Общество]

В управлении Росгвардии Вологодской области на запрос NewsVo о том, есть ли их сотрудники на территории Украины, сослались на закон о СМИ. 

«На основании статьи 40 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 „О средствах массовой информации“ уведомляем, что предоставление запрашиваемой Вами информации не представляется возможным», — говорится в ответе. 

Статья 40 регламентирует отказ или отсрочку в предоставлении информации. Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну. 

Тэги: военная спецоперация

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