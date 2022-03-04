В Росгвардии «не представляют возможным» ответить на вопрос о присутствии их сотрудников в Украине

В управлении Росгвардии Вологодской области на запрос NewsVo о том, есть ли их сотрудники на территории Украины, сослались на закон о СМИ.

«На основании статьи 40 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 „О средствах массовой информации“ уведомляем, что предоставление запрашиваемой Вами информации не представляется возможным», — говорится в ответе.

Статья 40 регламентирует отказ или отсрочку в предоставлении информации. Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну.