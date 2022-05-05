В России начал снижаться объем заготовки древесины

В первом квартале 2022 года заготовка древесины в России снизилась на 2,4%, до 68,9 млн куб. м. Основные причины — запрет экспорта из страны необработанной древесины с начала 2022 года, а также древесного сырья для фанеры. Сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Рослесинфорга».

Самый большой спад 34% зафиксирован в Ленинградской области, в Иркутской области снижение составило 11,5%.

«Уровень снижения заготовки в пределах нормы для начала года, динамика стабильная», — прокомментировал директор «Рослесинфорга» Павел Чащин.

По данным «Рослесинфорга», в 2021 году больше всего древесины заготавливали в Иркутской области — 32,7 млн куб. м, в Красноярском крае (24,6 млн куб. м), в Вологодской (18,1 млн куб. м) и Архангельской областях (16,1 млн куб. м).

В марте 2022 года крупные лесопромышленные компании Вологодской области спрогнозировали снижение объема лесозаготовок до 30% к концу марта.

«В связи с введением санкций и резким снижением объемов экспорта к концу марта большинство крупных лесопромышленных предприятий планируют возможное снижение лесозаготовки до 30%. Производство готовой продукции снижается, значительная часть контрактов заморожена. Планируется, что часть продукции будет переориентирована на внутренний рынок РФ и дружественные страны — это Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Северная Америка», — сообщил заместитель губернатора Михаил Глазков на заседании регионального антикризисного штаба месяц назад.

Глазков обозначил меры поддержки, которые лесопромышленники предложили отработать с профильными федеральными министерствами и ведомствами. Это продление сроков инвестиционных проектов в области освоения лесов, снижение тарифов на железнодорожные перевозки лесопродукции и выделение квот на подвижной состав регионам Северо-Запада для транспортировки в страны Азии и Дальнего Востока. Предложено развивать Волго-Балтийский канал с возможностью захода иностранных судов.