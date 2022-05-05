В Череповце зарегистрировали больше 20 фактов хищений с городских кладбищ. Последние случаю хищений замечены местными жителями этой весной.

Так, в конце апреля в Череповце со старых памятников на кладбище в Заречье неизвестные сняли все таблички. Местные жители предполагают, что их могли сдать в металлолом.

Уже в мае житель Череповца Дмитрий Зверев приехал на четвертое кладбище, где похоронена бабушка, и обнаружил, что памятник с могилы исчез. По факту кражи начата проверка полицией.

«С начала года зарегистрировано больше 20 фактов хищений с городских кладбищ. Пропадают металлические ограды, надгробные таблички, памятники. Возбуждено четыре уголовных дела по статье „Кража“. По остальным обращениям проводится проверка, причастные к хищению лица устанавливаются», — сообщают в пресс-службе УМВД.

В ноябре 2021 года также со многих памятников на кладбище № 2 в Череповце исчезли таблички с данными об умерших.