В Череповце неизвестные сняли таблички со старых памятников на кладбище в Заречье

25.04.2022 [Общество]

В Череповце со старых памятников на кладбище в Заречье неизвестные сняли все таблички. Местные жители предполагают, что их могли сдать в металлолом. Информация появилась группе «Новости Череповца».

«Со Светлой Пасхой!!! Люди добрые, что же это делается?. Сегодня заехали на кладбище в Заречье, сразу у переезда, недалеко от администрации. Все ТАБЛИЧКИ со старых НАДГРОБИЙ СНЯТЫ!!! ВСЕ!!! Сколько проходили, сколько проехали по дороге: всё оторвано!!! Понятно, что НЕЛЮДИ ВАНДАЛЫ, но кто-то же их возил на кладбище? Кто-то таблички принимал? Ведь видно, что с кладбища мрамор или металл??? Очень жаль не сами таблички, а потерянную ИНФОРМАЦИЮ об ИМЕНАХ и ДАТАХ наших родственников!!!», — возмущаются череповчане. 

Они говорят, что сейчас по могиле невозможно определить ни того, кто похоронен, ни его даты. 

Тэги: вандалы, кладбище

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