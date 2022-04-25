В Череповце неизвестные сняли таблички со старых памятников на кладбище в Заречье

В Череповце со старых памятников на кладбище в Заречье неизвестные сняли все таблички. Местные жители предполагают, что их могли сдать в металлолом. Информация появилась группе «Новости Череповца».

«Со Светлой Пасхой!!! Люди добрые, что же это делается?. Сегодня заехали на кладбище в Заречье, сразу у переезда, недалеко от администрации. Все ТАБЛИЧКИ со старых НАДГРОБИЙ СНЯТЫ!!! ВСЕ!!! Сколько проходили, сколько проехали по дороге: всё оторвано!!! Понятно, что НЕЛЮДИ ВАНДАЛЫ, но кто-то же их возил на кладбище? Кто-то таблички принимал? Ведь видно, что с кладбища мрамор или металл??? Очень жаль не сами таблички, а потерянную ИНФОРМАЦИЮ об ИМЕНАХ и ДАТАХ наших родственников!!!», — возмущаются череповчане.

Они говорят, что сейчас по могиле невозможно определить ни того, кто похоронен, ни его даты.