Отца детей, тела которых нашли в квартире на улице Северной в Вологде, проверят на полиграфе

В Вологде отца детей, которых нашли убитыми в квартире дома на улице Северной вместе с матерью, проверят на полиграфе.

Как NewsVO сообщал ранее, тела трёхлетнего мальчика и двухлетней девочки, а также их 32-летней матери с колото-резаными ранениями 30 апреля в одном из домов Вологды обнаружил отец семейства. Он пояснил, что ранним утром ушёл на работу, а, вернувшись, нашёл детей и их мать мёртвыми.

Было возбуждено уголовное дело. Расследование поручили первому отделу по расследованию особо важных дел областного СУ СК РФ.

«В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии, проводится комплекс генетических, медико-криминалистических, дактилоскопических и иных судебных экспертиз, будут проведены: посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении женщины, психофизиологические исследования с применением полиграфа в отношении отца погибших детей и лиц, обладающих значимой для следствия информацией», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Установлено, что семья не состояла на учёте как неблагополучная. Расследование продолжается.