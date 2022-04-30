Тела женщины и двоих детей нашли в доме в Вологде

В Вологде возбудили уголовное дело после обнаружения тел женщины и двоих ее детей с колото-резаными ранами. Об этом 30 апреля сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Вологодской области.

«Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе версия о том, что ранения детям могла нанести их мать, которая ранее проходила психиатрическое лечение и которая в последующем причинила себе смертельную травму», — сообщили в СК РФ по Вологодской области.

30 апреля 2022 года около 10 часов в правоохранительные органы по телефону обратился местный житель, сообщивший о том, что вернувшись с работы, он обнаружил мертвыми свою супругу, 1989 года рождения и их общих детей: мальчика и девочку, 2018 и 2019 года рождения., на теле которых имелись множественные колото-резаные ранения.



По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело, организован выезд на место происшествия следственной группы в составе следователей и криминалистов регионального управления СК России, сотрудников следственного отдела по городу Вологда. Туда же лично прибыли руководитель СУ СК России по Вологодской области Г.Ю.Яшин и его заместитель А.А. Атабиев.



В настоящее время продолжаются осмотры, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, проводится сбор и закрепление доказательственной базы.



Расследование взято под личный контроль руководителя следственного управления, производство по уголовному делу поручено первому отделу по расследованию особо важных дел областного аппарата ведомства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.