Тела женщины и двоих детей нашли в доме в Вологде

30.04.2022 [Происшествия]

В Вологде возбудили уголовное дело после обнаружения тел женщины и двоих ее детей с колото-резаными ранами. Об этом 30 апреля сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Вологодской области.

«Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе версия о том, что ранения детям могла нанести их мать, которая ранее проходила психиатрическое лечение и которая в последующем причинила себе смертельную травму», — сообщили в СК РФ по Вологодской области. 

30 апреля 2022 года около 10 часов в правоохранительные органы по телефону обратился местный житель, сообщивший о том, что вернувшись с работы, он обнаружил мертвыми свою супругу, 1989 года рождения и их общих детей: мальчика и девочку, 2018 и 2019 года рождения., на теле которых имелись множественные колото-резаные ранения.

По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело, организован выезд на место происшествия следственной группы в составе следователей и криминалистов регионального управления СК России, сотрудников следственного отдела по городу Вологда. Туда же лично прибыли руководитель СУ СК России по Вологодской области Г.Ю.Яшин и его заместитель А.А. Атабиев.

В настоящее время продолжаются осмотры, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, проводится сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование взято под личный контроль руководителя следственного управления, производство по уголовному делу поручено первому отделу по расследованию особо важных дел областного аппарата ведомства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: убийство
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