В Великом Устюге просят помощи в поисках 12-летнего мальчика, который утонул с отцом на рыбалке

04.05.2022 [Происшествия]

В Великом Устюге просят помощи в поисках утонувшего подростка, который вместе с отцом уехал на рыбалку 1 мая. 

Администрация Великоустюгского района просит местных жителей Великоустюгского района с плавсредствами оказать содействие в поисках погибшего. 

Ранее NewsVO сообщал, что информация о пропаже мужчины и мальчика поступила днём 1 мая. Они приехали в деревню Нижнее Анисимово на рыбалку и планировали добраться по реке Стрельна до деревни Просная. Их лодку с заведённым мотором нашёл проходивший мимо охотник.

Позже, 3 мая в Великоустюгском районе нашли тело пропавшего 48-летнего рыбака. Поиски 12-летнего сына погибшего продолжаются.

Тэги: утонули, гибель ребенка, происшествия

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