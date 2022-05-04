В Великом Устюге просят помощи в поисках 12-летнего мальчика, который утонул с отцом на рыбалке

В Великом Устюге просят помощи в поисках утонувшего подростка, который вместе с отцом уехал на рыбалку 1 мая.

Администрация Великоустюгского района просит местных жителей Великоустюгского района с плавсредствами оказать содействие в поисках погибшего.

Ранее NewsVO сообщал, что информация о пропаже мужчины и мальчика поступила днём 1 мая. Они приехали в деревню Нижнее Анисимово на рыбалку и планировали добраться по реке Стрельна до деревни Просная. Их лодку с заведённым мотором нашёл проходивший мимо охотник.

Позже, 3 мая в Великоустюгском районе нашли тело пропавшего 48-летнего рыбака. Поиски 12-летнего сына погибшего продолжаются.