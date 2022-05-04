Жители Вологодской области выяснили, что их ждет в случае ядерной войны

19 апреля сайт МЧС Медиа был взломан, там появилась и пропала новость об угрозе ответного ядерного удара. Позже в «МЧС Медиа» в ВК сообщили, что это был взлом их сайта и опровергли информацию, появившуюся на сайте.

Однако, люди успели обратить внимание на запись и стали активно использовать сайт с моделированием ядерного взрыва. NukeMap. Это интерактивная карта с использованием API Mapbox и рассекреченных данных о воздействии ядерного оружия, которую создал историк науки из Технологического института Стивенса Алекс Валлерштейн. С помощью карты можно понять, какие последствия ждут жителей любой точки мира, в том числе и Вологодской области в случае ядерной войны.

Например, для Вологодской области последствия применения ядерных бомб в Вологде и Череповце будут достаточно страшные. Так, в Вологде после ядерного удара может погибнуть сразу половина города, еще 60 тысяч человек будут ранены, остальные заражены. Такая же ситуация будет в Череповце.

Ранее NewsVo писал, что президент России Владимир Путин на четвертый день спецоперации в Украине приказал перевести силы сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства. К ним в том числе относится ядерное оружие.

26 апреля министр иностранных джел России Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы, но подчеркнул, что опасность ее начала реальна.